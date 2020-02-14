Гримчаку подовжили домашній арешт
ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку
ВАКС продовжив дію запобіжного заходу ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрію Гримчаку
Як повідомляє RegioNews, про це повідомила пресслужба Вищого антикорсуду на своїй сторінці у Facebook.
"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнив клопотання прокурора щодо продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту ексзаступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.
Також підозрюваному продовжено строк дії обов’язків на два місяці, тобто до 13 квітня 2020 року включно.
Нагадаємо, колишній заступник міністра підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
12 лютого ВАКС подовжив слідство у справі Гримчака до 14 квітня.
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