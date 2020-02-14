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14 лютого 2020, 09:27 2

На Донбас через російські пункти пропуску зайшли понад 340 військових - ОБСЄ

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14 лютого 2020, 09:27 2
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Від 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року через російські пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк", де присутні спостерігачі ОБСЄ, на окуповану територію Донбасу пройшла 341 особа у військовій формі
Фото: flickr/osce_smmu
Від 17 вересня 2019-го до 28 січня 2020 року через російські пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк", де присутні спостерігачі ОБСЄ, на окуповану територію Донбасу пройшла 341 особа у військовій формі

Як повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ, про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ.

За його словами, також протягом цього періоду на Донбас надійшли 12 так званих "гуманітарних конвоїв", направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

"Незважаючи на обмежений мандат, невеликий розмір та значні обмеження, місія продовжує надавати корисну інформацію, демонструючи підтримку Росією її збройних формувань на Донбасі. Протягом звітного періоду було зафіксовано 341 перетин кордону людьми у військовій формі одягу з Російської Федерації в Україну та назад", - заявив Цимбалюк у відповідь на доповідь глави місії спостерігачів ОБСЄ на двох російських пунктах пропуску Дьордя Варги.

Крім того, спостерігачі місії зафіксували 29 автомобілів швидкої допомоги та вісім авто ритуальних служб, які перетинали неконтрольовану урядом України ділянку кордону в обох напрямках - у тому числі транспортний засіб з російськими номерними знаками та табличкою "Груз-200".

Цимбалюк підкреслив, що у поєднанні з фактами, встановленими СММ ОБСЄ в Україні в тимчасово окупованих районах Донбасу, висновки спостерігачів на двох російських пунктах пропуску "засвідчують військове вторгнення РФ на суверенну територію України".

Також Цимбалюк окремо вказав на те, що Росія забороняє представникам ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" використовувати будь-які інструменти спостереження, включаючи біноклі та безпілотники. І так само "рекомендує" не говорити з людьми, які перетинають українсько-російський кордон.


Донбасс российские военные ОБСЕ
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