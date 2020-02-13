Різкого зростання захворювань на коронавірус за межами Китаю немає - ВООЗ
Як передає RegioNews з посиланням на Reuters, про це повідомив директор Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних заходів Майк Райан.
За його словами, виняток становить ситуація на круїзному лайнері, який стоїть біля берегів Японії.
"Поза випадків на круїзному судні Diamond Princess ми не бачимо різкого збільшення випадків за межами Китаю", - сказав Райан.
Також він додав, що за сьогодні на кораблі було зафіксовано 44 нових випадки зараження на коронавірус, в результаті чого загальне число хворих склало 219 осіб.
При цьому директор ВООЗ додав, що на вихідних в Китай повинні прибути інші члени спеціальної групи для дослідження епіцентру спалаху коронавірусіі.
Нагадаємо, у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.
Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.
В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
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