У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Львівської області.
У Львові поблизу ринку "Добробут" правоохоронцями зафіксовано факт вимагання посадовцем Держпродспоживслужби 10 тис гривень неправомірної вигоди від місцевого підприємця. В обмін на цю суму він пропонував не притягати його до відповідальності за виявлені порушення.
Фігуранту інкримінували ч.3 ст.368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.
Правоохоронцями встановлюється причетність до злочину інших осіб, а також тривають обшуки у службових приміщеннях відомства.
- 19:47 13 лютого Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів
- 19:25 13 лютого Різкого зростання захворювань на коронавірус за межами Китаю немає - ВООЗ
- 19:07 13 лютого У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
- 18:41 13 лютого У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію
- 18:39 13 лютого Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації
- 18:33 13 лютого У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання