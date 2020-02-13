У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби

Сьогодні, 13 лютого, затримано начальника відділу управління ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області, який отримав хабар у розмірі 10 тисяч гривень.

Фото із сайту Національної поліції

Сьогодні, 13 лютого, затримано начальника відділу управління ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області, який отримав хабар у розмірі 10 тисяч гривень.