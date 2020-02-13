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13 лютого 2020, 18:33

У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби

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13 лютого 2020, 18:33
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Сьогодні, 13 лютого, затримано начальника відділу управління ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області, який отримав хабар у розмірі 10 тисяч гривень.
Фото із сайту Національної поліції
Сьогодні, 13 лютого, затримано начальника відділу управління ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області, який отримав хабар у розмірі 10 тисяч гривень.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Прокуратуру Львівської області.

У Львові поблизу ринку "Добробут" правоохоронцями зафіксовано факт вимагання посадовцем Держпродспоживслужби 10 тис гривень неправомірної вигоди від місцевого підприємця. В обмін на цю суму він пропонував не притягати його до відповідальності за виявлені порушення.

Фігуранту інкримінували ч.3 ст.368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Правоохоронцями встановлюється причетність до злочину інших осіб, а також тривають обшуки у службових приміщеннях відомства.


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