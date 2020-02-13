У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, про це повідомив спікер МВФ Джеррі Райс, відповідаючи на питання про строки утвердження нових програм для України.
"Я не можу зараз назвати точну дату", - сказав він, додав, що відповідне рішення буде виконано Совет директора МВФ.
При цьому Райс зазначила, що Фонд зараз веде дуже активний і конструктивний діалог з Україною, і помічає прогрес в переговорах, який сподівається просувати і далі.
"Укріплення верховенства закону, іскорення корупції, посилення конкуренції, відкриття ринків, зміна ролі держав та олігархів, розроблена фіскальна політика, незалежність центрального банку - це найважливіші питання, які зараз обгрунтовані і за якими є прогреси", - сказав він.
Як відомо, 22 січня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським глава МВФ Крісталіна Георгієва зазначила прогрес у виконанні Україною умов для старту нової програми.
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