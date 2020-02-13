СБУ встановила причетних до теракту в Авдіївці в 2015 році
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.
Слідчі встановили, що 26 січня 2015 року терористи обстріляли Авдіївку системами залпового вогню "Град", використовуючи некеровані реактивні осколково-фугасні снаряди М-21ОФ. Загалом було випущено не менше ніж сімдесят таких снарядів. Обстріли здійснювалися з району міст Мінеральне, Яковлівка та Ясинувата.
Унаслідок теракту загинуло двоє мирних жителів, ще двох було поранено, повністю або частково були знищені жилі квартири і будинки, дитячий садочок, лікарня.
Винними у злочіні виявились бойовики двох підрозділів 1-ї окремої батальйонно-тактичної групи "Сомалі" так званого "міноборони ДНР".
Гаубичною батареєю командував "гвардій підполковник" із позивним "Море", який надавав необхідні для прицілювання розрахунки та координати. Артилерійська реактивна батарея виконувала вказівки свого ватажка на прізвисько "Академік". Він після узгодження обстрілів із командиром "Сомалі" "Гіві" віддавав команду відкрити вогонь.
Обох бойовиків оголошено в розшук, триває досудове розслідування.
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