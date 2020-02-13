У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію

Міністерство юстиції Білорусі розробило поправки до закону про державні символи, які передбачають зміну національного герба

Фото: pravo.by ​​​​​​​(Чинний (зліва) і проєктний (справа) герби Білорусі)

Міністерство юстиції Білорусі розробило поправки до закону про державні символи, які передбачають зміну національного герба

Як повідомляє RegioNews з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, за задумом авторів, новий герб повинен стати "менш войовничим", і на ньому буде менше Росії.

Як зазначається, над змінами, які в міністерстві називають "технічними", працювала геральдична рада при президенті. За словами міністра юстиції, зірка на теперішньому гербі носить "дещо войовничий характер".

"Республіка Білорусь – миролюбна держава, яка зберігає нейтралітет, не розглядає агресію як спосіб своєї політики", – заявили у міністерстві.

Також згідно з проекту, на гербі зміниться зображення земної кулі. Зараз на більшій частині герба зображена Росія, Фінляндія та скандинавські країни. У новій версії Білорусь опиниться в центрі, і велика частина зображення буде віддана європейським країнам.

ДОВІДКА: Сучасний герб Білорусі був схвалений у результаті референдуму, ініційованого президентом Олександром Лукашенком, в 1995 році. До цього використовувався герб "Погоня", прийнятий у Великому князівстві Литовському. Зараз його продовжує використовувати частина опозиції.