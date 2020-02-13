19:07  13 лютого
У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
17:23  13 лютого
Коломойський взявся за виробництво зброї - ЗМІ
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2020, 18:41

У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію

Читайте также
на русском языке
13 лютого 2020, 18:41
Читайте также на русском языке
Міністерство юстиції Білорусі розробило поправки до закону про державні символи, які передбачають зміну національного герба
Фото: pravo.by ​​​​​​​(Чинний (зліва) і проєктний (справа) герби Білорусі)
Міністерство юстиції Білорусі розробило поправки до закону про державні символи, які передбачають зміну національного герба

Як повідомляє RegioNews з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода, за задумом авторів, новий герб повинен стати "менш войовничим", і на ньому буде менше Росії.

Як зазначається, над змінами, які в міністерстві називають "технічними", працювала геральдична рада при президенті. За словами міністра юстиції, зірка на теперішньому гербі носить "дещо войовничий характер".

"Республіка Білорусь – миролюбна держава, яка зберігає нейтралітет, не розглядає агресію як спосіб своєї політики", – заявили у міністерстві.

Також згідно з проекту, на гербі зміниться зображення земної кулі. Зараз на більшій частині герба зображена Росія, Фінляндія та скандинавські країни. У новій версії Білорусь опиниться в центрі, і велика частина зображення буде віддана європейським країнам.

ДОВІДКА: Сучасний герб Білорусі був схвалений у результаті референдуму, ініційованого президентом Олександром Лукашенком, в 1995 році. До цього використовувався герб "Погоня", прийнятий у Великому князівстві Литовському. Зараз його продовжує використовувати частина опозиції.


Россия герб Беларусь
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »