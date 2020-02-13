Місто Славутич можуть передати Чернігівській області
У Міністерстві розвитку громад та територій України обговорюється питання передачі міста Славутича Київської області Чернігівській, повідомив голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко, передає Укрінформ.
"Розмови про передачу Славутича Чернігівській області ведуться на рівні міністерства. Київська область - проти, але ідея є, вона проробляється і може бути реалізована вже до кінця цього року", - сказав Прокопенко.
За його словами, Славутич - прибуткова територія, і її адміністративне приєднання до Чернігівщини є логічним і вигідним для цього регіону.
Нагадаємо, Славутич є наймолодшим містом України. Його збудували після аварії на Чорнобильській АЕС для проживання персоналу атомної станції після виселення з Прип’яті. Географічно місто розташоване на території Чернігівської області, однак підпорядковане Київській.
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