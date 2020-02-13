В Харкові "мінували" 87 об’єктів

Поліцейські перевірили інформацію про мінування 87 об’єктів у Харкові

Фото: Головне управління поліції в Харківській області

Поліцейські перевірили інформацію про мінування 87 об’єктів у Харкові

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про закладення вибухівки у житлових будинках, медичних закладах, торговельних центрах, залізничному та автовокзалах міста надійшло на електронну пошту поліції 12 лютого о 16:16.

За адресами виїжджали поліцейські, вибухотехніки та кінологи. Жодних вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

Усього поліцейські оглянули 87 об’єктів, евакуювали 370 осіб.