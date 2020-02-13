Ринкова ціна газу в Україні побила десятирічний рекорд - експерти
Як передає RegioNews з посиланням на УНІАН, про це повідомили в енергетичній компанії ETG.UA.
"Ціна газу на українському ринку впала до позначки 186 доларів за тис. куб. м, починаючи з третього кварталу 2019 року, що є мінімумом для останніх 10-ти років. На початку 2020 року було невелике зростання, але вже зараз зрозуміло, що триває тепла зима і китайський коронавірус опустять цінову планку ще нижче ", - відзначили в компанії.
За даними компанії, на поточну ціну газу, як на українському, так і на світових ринках, вплинуло кілька факторів.
По-перше, аномально тепла зима в нашій країні і у всій Європі. Друга причина - політична. В очікуванні рішення з питання транзиту російського газу через територію України європейські учасники ринку заповнили всі доступні сховища. В кінці грудня минулого року переговори щодо газу між Україною і РФ завершилися підписанням нового договору, в зв'язку з чим пропозиція перевищила попит.
При цьому в компанії відзначили, що третій фактор не настільки очевидний: китайська промисловість, яка є основним світовим споживачем газу, через коронавирус значно скоротила виробництво, в деяких галузях з показником до 40%. Відповідно скоротилося споживання, і ціна на світовому ринку просіла ще нижче.
"Спираючись на цю інформацію, ми можемо прогнозувати ціну в 2020 році на рівні 120-150 дол. Росія зі своїм" Північним "і" Південним "потоками, а також постачання зрідженого газу з США і тієї ж Росії, створюють надлишкову пропозицію на ринку, тому істотного коректування ціни в бік підвищення чекати не варто ", - пояснив керівник компанії Володимир Шведкий.
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