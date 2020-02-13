Америка ввела масштабні санкції проти РФ

США ввели санкції проти трьох організацій з Росії за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення

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США ввели санкції проти трьох організацій з Росії за законом про нерозповсюдження зброї масового знищення

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на текст документа в Федеральному реєстрі США.

Згідно з документом, під санкції потрапили КБП імені Шипунова в Тулі, "НВО машинобудування" і ВАТ "Кумертауское авіаційне виробниче підприємство".

Дані організації звинувачуються в порушенні американського законодавства про нерозповсюдження ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше США заявляли, що продовжать вводити санкції проти Росії до повернення Криму Україні. До цього Мінфін США розширив санкції проти Росії - під них потрапили організатори незаконних виборів в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", на той випадок, якщо Росія все-таки спробує добудувати газопровід.