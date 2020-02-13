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У Донецькій області шахтарі почали акцію протесту через зарплатні борги

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72 гірники шахти Краснолиманська залишилися під землею на горизонті 545 метрів у камерах біляшахтного двору
Фото: сторінка в Facebook ДП "ВК" Краснолиманська "
72 гірники шахти Краснолиманська залишилися під землею на горизонті 545 метрів у камерах біляшахтного двору

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку в Facebook Голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

За його словами, робітники першої зміни відмовилися підійматися на поверхню та вимагають повного погашення заборгованості за жовтень, листопад, грудень 2019 року, січень 2020-го.


шахтеры
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