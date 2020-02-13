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13 лютого 2020, 17:27

Через упаковку тротилу у Білій Церкві евакуювали п’ятиповерхівку

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13 лютого 2020, 17:27
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У  підвалі 5-поверхового житлового будинку виявили пакет з тротилом. Вибухівка належала покійному місцевому жителю
Фото: Нацполіція України
У  підвалі 5-поверхового житлового будинку виявили пакет з тротилом. Вибухівка належала покійному місцевому жителю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на обласне управління Національної поліції.

Через небезпечну знахідку поліцейські та рятувальники провели евакуацію жителів двох під'їздів багатоквартирного будинку. У будинку відключили газ. Проводяться роботи з вилучення та утилізації тротилу.


#тротил #Біла церква
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