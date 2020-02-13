Коломойський взявся за виробництво зброї - ЗМІ
Як передає RegioNews, про це пише видання "Економічна правда", посилаючись на дані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Згідно з ними, кінцевими бенефіціарними власниками компаній є олігархи Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
Як повідомляється, ТОВ "Таргет-М" зареєстроване за адресою м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82 (Львівська область). За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "НПК-Галичина" Коломойського.
ТОВ "Рокіт-М" зареєстроване за адресою м. Надвірна, вул. Майданська, 5 (Івано-Франківська область). За цією ж адресою зареєстроване ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття", серед кінцевих бенефіціарів якого - Коломойський і Боголюбов.
Відповідно до реєстру, серед засновників компанії "Рокіт-М" - "ГРЕЙ ФОКС ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флоріда, США, розмір внеску до статутного фонду - 1 тисяча гривень) та згадане ПАТ "Нафтохімік Прикарпаття" (розмір внеску до статутного фонду - 9 тисяч гривень).
Кінцеві бенефіціарні власники (контролери): Геннадій Боголюбов (Київ), Олексій Буйніс (Київ), Світлана Делі (Ізраїль), Юрій Кіперман (смт Козин, Київська область), Ігор Коломойський (Женева, Швейцарія), Корф Мордехай Юда (Маямі Біч, США), Євген Кричевський (Київ), Лейбер Уріел Цві (Маямі Біч, США), Захар Палиця (Женева, Швейцарія), Оксана Палиця (Шене-Бугеріс, Швейцарія), Дмитро Потішман (Натанія, Ізраїль).
В свою чергу, "Голос Америки" повідомляє, що Мордехай Корф та Уріель Цві Лейбер разом з Коломойським і Боголюбовим є співвідповідачами у справі за позовом державного Приватбанку в Канцлерському суді штату Делавер (США) за звинуваченням у відмиванні і привласненні 622,8 мільйонів доларів, які належали вкладникам Приватбанку в Україні.
Розмір статутного капіталу ТОВ "Рокіт-М" - 10 тисяч гривень, дата закінчення формування - 29.07.2020.
Серед видів діяльності - зокрема, виробництво зброї та боєприпасів (основний), діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, обслуговування систем безпеки, керівник компанії - Ігор Паньків.
Серед засновників ТОВ "Таргет-М" - "ГРЕЙ ФОКС ІНТЕРНЕШНЛ ЛЛС" (Флоріда, США, розмір внеску до статутного фонду - 5 тисяч гривень) та ПАТ "НПК-Галичина" (розмір внеску до статутного фонду - 45 тисяч гривень).
Кінцеві бенефіціарні власники (контролери) - ті ж, що й у фірми "Рокіт-М". Розмір статутного капіталу - 50 тисяч гривень. Види діяльності - ті ж, що й у ТОВ "Рокіт-М".
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