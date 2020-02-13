Коломойський взявся за виробництво зброї - ЗМІ

В Україні в кінці січня 2020 року з'явилися дві компанії - ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокита-М", основним видом діяльності яких є виробництво зброї та боєприпасів

Фото: teranews.net

В Україні в кінці січня 2020 року з'явилися дві компанії - ТОВ "Таргет-М" і ТОВ "Рокита-М", основним видом діяльності яких є виробництво зброї та боєприпасів