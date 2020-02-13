У школах Чернігова продовжили карантин до 21 лютого
Захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні залишається високою
Захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні залишається високою
Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, пише RegioNews.
Рішення про обмежувальні заходи прийняте для запобігання масовому поширенню захворювання учнів на ГРВІ. В усіх школах міста з 10 лютого були оголошені додаткові канікули.
Подальші рішення будуть прийматися на основі нових даних про захворюваність дітей.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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