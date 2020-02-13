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13 лютого 2020, 16:58

У школах Чернігова продовжили карантин до 21 лютого

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13 лютого 2020, 16:58
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Захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні залишається високою
Захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні залишається високою

Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, пише RegioNews.

Рішення про обмежувальні заходи прийняте для запобігання масовому поширенню захворювання учнів на ГРВІ. В усіх школах міста з 10 лютого були оголошені додаткові канікули.

Подальші рішення будуть прийматися на основі нових даних про захворюваність дітей.


#грип #карантин
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