У школах Чернігова продовжили карантин до 21 лютого

Захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні залишається високою

Захворюваність на ГРВІ та грип у регіоні залишається високою

Про це повідомив начальник управління освіти Чернігівської міської ради Василь Білогура, пише RegioNews.

Рішення про обмежувальні заходи прийняте для запобігання масовому поширенню захворювання учнів на ГРВІ. В усіх школах міста з 10 лютого були оголошені додаткові канікули.

Подальші рішення будуть прийматися на основі нових даних про захворюваність дітей.