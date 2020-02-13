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13 лютого 2020, 16:44

У Тернополі затвердили нові маршрути громадського транспорту

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13 лютого 2020, 16:44
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Сьогодні, 13 лютого, під час засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради підтримано зміни до діючих та затверджено нові автобусні і тролейбусні маршрути.
Фото із сайту Тернопільської міської ради
Сьогодні, 13 лютого, під час засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради підтримано зміни до діючих та затверджено нові автобусні і тролейбусні маршрути.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.

Як наголосив міський голова Сергій Надал, фахівці доопрацювали діючу маршрутну мережу громадського транспорту та внесли в неї певні зміни.

"Найбільше пропозицій від жителів міста ми отримували щодо розширення транспортного сполучення з міськими лікарняними закладами, а саме з лікарнями №2 та 3 і з управлінням соціальної політики. А також щодо сполучення масиву "Східний" з вул. Бродівською", - пояснює Надал.

Для забезпечення надання якісних послуг на нових міських автобусних маршрутах, виконавчим комітетом також оголошено про початок конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. Конкурс триватиме до кінця березня.


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