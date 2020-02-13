У Тернополі затвердили нові маршрути громадського транспорту

Сьогодні, 13 лютого, під час засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради підтримано зміни до діючих та затверджено нові автобусні і тролейбусні маршрути.

Фото із сайту Тернопільської міської ради

Сьогодні, 13 лютого, під час засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради підтримано зміни до діючих та затверджено нові автобусні і тролейбусні маршрути.