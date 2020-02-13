У Тернополі затвердили нові маршрути громадського транспорту
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську міську раду.
Як наголосив міський голова Сергій Надал, фахівці доопрацювали діючу маршрутну мережу громадського транспорту та внесли в неї певні зміни.
"Найбільше пропозицій від жителів міста ми отримували щодо розширення транспортного сполучення з міськими лікарняними закладами, а саме з лікарнями №2 та 3 і з управлінням соціальної політики. А також щодо сполучення масиву "Східний" з вул. Бродівською", - пояснює Надал.
Для забезпечення надання якісних послуг на нових міських автобусних маршрутах, виконавчим комітетом також оголошено про початок конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у Тернопільській міській територіальній громаді. Конкурс триватиме до кінця березня.
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