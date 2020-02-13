"УЗ" сплатить за пошуки нового глави майже мільйон гривень

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" підтвердило 13 лютого початок пошуку та відбору кандидатів на посаду голови правління

Фото: twitter/Ukrzaliznytsia

Акціонерне товариство "Укрзалізниця" підтвердило 13 лютого початок пошуку та відбору кандидатів на посаду голови правління

Про це RegioNews повідомили у пресслужбі товариства.

Як зазначається, пошуком зайнялася компанія міжнародна компанію з підбору управлінського персоналу Boyden, а вартість її послуг складе менше мільйона гривень.

"У повній відповідності із законодавством, згідно з яким закупівля послуги, що вимагає витрат менше 1 млн грн, не потребує проведення тендерної процедури в системі Prozorro, достатній кількості консультантів із підбору персоналу було запропоновано надати свої пропозиції щодо виконання вказаних завдань. Компанія Boyden надала найбільш економічно вигідну пропозицію та в результаті отримала контракт", — йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, вимоги до компетенцій та критерії відбору на посаду голови правління будуть опубліковані на веб-сторінці компанії найближчим часом.

У свою чергу, офіційний майданчик Prozorro Zakupki.ua уточнює, що вартість послуг компанії становить 837,5 тисяч гривень, і надати їх вона має до 31 грудня 2020 року.

Нагадаємо, 11 лютого наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії.

ДОВІДКА: Компанія Boyden займається тимчасовим працевлаштуванням, забезпеченням трудовими ресурсами та наданням комбінованих офісних адміністративних послуг. На українському ринку працює з 2016 року.