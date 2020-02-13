"УЗ" сплатить за пошуки нового глави майже мільйон гривень
Про це RegioNews повідомили у пресслужбі товариства.
Як зазначається, пошуком зайнялася компанія міжнародна компанію з підбору управлінського персоналу Boyden, а вартість її послуг складе менше мільйона гривень.
"У повній відповідності із законодавством, згідно з яким закупівля послуги, що вимагає витрат менше 1 млн грн, не потребує проведення тендерної процедури в системі Prozorro, достатній кількості консультантів із підбору персоналу було запропоновано надати свої пропозиції щодо виконання вказаних завдань. Компанія Boyden надала найбільш економічно вигідну пропозицію та в результаті отримала контракт", — йдеться в повідомленні.
Згідно з ним, вимоги до компетенцій та критерії відбору на посаду голови правління будуть опубліковані на веб-сторінці компанії найближчим часом.
У свою чергу, офіційний майданчик Prozorro Zakupki.ua уточнює, що вартість послуг компанії становить 837,5 тисяч гривень, і надати їх вона має до 31 грудня 2020 року.
Нагадаємо, 11 лютого наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення офіційно розпочати процес конкурсного відбору на позицію голови правління компанії.
ДОВІДКА: Компанія Boyden займається тимчасовим працевлаштуванням, забезпеченням трудовими ресурсами та наданням комбінованих офісних адміністративних послуг. На українському ринку працює з 2016 року.
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