З початку року в Україні найбільше подорожчали яблука і гречка

Державна служба статистики України назвала середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в січні 2020 року

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Державна служба статистики України назвала середні споживчі ціни на товари і послуги в Україні в січні 2020 року

Так, як передає RegioNews з посиланням на дані Держстату, в січні ціни на гречку зросли на 2,1% до 28,4 грн за кілограм, яблука подорожчали на 1,7% до 16,6 грн/кг, сало - на 1, 5% до 77,0 грн за кг.

При цьому морква подешевшала на 3,9% до 6,2 грн за кг, капуста - на 3,6% до 5,8 грн за кг, картопля - на 2,9% до 13,1 грн за кг. Також ціни впали на яйця - на 1,9% до 20,7 грн за десяток, відзначили в статистичному відомстві.

У той же час, в січні сигарети преміум-класу подорожчали на 2% (48,4 грн за пачку), а ціни на горілку впали на 0,2% до 92,1 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 0,3% до 17,2 грн за пляшку.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2019 рік найбільше зросли ціни на яблука - на 77,4% до 16,3 грн за кг, на крупу гречану - на 70,1% до 27,8 грн за кг, на картоплю - на 69,2% до 16,3 грн за кг.

У січні 2020 року споживчі ціни в Україні в порівнянні з груднем 2019 року зросли на 0,2%. При цьому в річному вимірі (до січня 2020 року) інфляція сповільнилася до 3,2% з 4,1% в грудні 2019 року.