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13 лютого 2020, 15:54

В Ірпені громада зірвала сесію з вимогами замінити мера

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13 лютого 2020, 15:54
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Під час суперечок голови з активістами депутати покинули зал і засідання перенесли на березень
Фото: Зоря Приірпіння
Під час суперечок голови з активістами депутати покинули зал і засідання перенесли на березень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційний портал "Моя Київщина".

Обурену громаду очолювали ректор УДФСУ Павло Пашко та Гостомельський селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко. Спочатку Павло Пашко висловив незадоволення тим, що влада недостатньо допомагає університету.

Ситуація загострилася під час виступу Юрія Прилипка і суперечки в.о.мера Ірпеня Андрія Літвінова з громадськістю Гостомеля. Основні вимоги громади – переобрання керівництва Ірпіньради та переформатування депутатської більшості.

Окрім того, муніципальна варта не дозволила виступити громадській активістці Михайлині Скорик. Через це присутні на сесії члени громади стали штовхатися з муніципальною вартою. Андрій Літвінов тут же оголосив перерву, а потім взагалі переніс засідання на березень, мотивуючи це відсутністю кворуму.


#Ірпінська міська рада
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