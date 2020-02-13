В Ірпені громада зірвала сесію з вимогами замінити мера
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на інформаційний портал "Моя Київщина".
Обурену громаду очолювали ректор УДФСУ Павло Пашко та Гостомельський селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко. Спочатку Павло Пашко висловив незадоволення тим, що влада недостатньо допомагає університету.
Ситуація загострилася під час виступу Юрія Прилипка і суперечки в.о.мера Ірпеня Андрія Літвінова з громадськістю Гостомеля. Основні вимоги громади – переобрання керівництва Ірпіньради та переформатування депутатської більшості.
Окрім того, муніципальна варта не дозволила виступити громадській активістці Михайлині Скорик. Через це присутні на сесії члени громади стали штовхатися з муніципальною вартою. Андрій Літвінов тут же оголосив перерву, а потім взагалі переніс засідання на березень, мотивуючи це відсутністю кворуму.
- 19:47 13 лютого Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів
- 19:25 13 лютого Різкого зростання захворювань на коронавірус за межами Китаю немає - ВООЗ
- 19:07 13 лютого У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
- 18:41 13 лютого У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію
- 18:39 13 лютого Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації
- 18:33 13 лютого У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання