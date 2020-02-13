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13 лютого 2020, 15:50

На мера Миколаєва завели кримінальну справу

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13 лютого 2020, 15:50
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НАБУ відкрило кримінальне провадження проти мера Миколаєва Олександра Сєнкевича за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Заяву проти мера подав депутат міськради Олег Крісенко.
Фото: сторінка Олександра Сєнкевича в Facebook
НАБУ відкрило кримінальне провадження проти мера Миколаєва Олександра Сєнкевича за частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем"). Заяву проти мера подав депутат міськради Олег Крісенко.

Відповідні документи на своїй сторінці в Facebook опублікував депутат Крісенко, повідомляє RegioNews.

Крісенко вважає, що Сєнкевич зловживає владою в питаннях виділення грошей на будівництво Соборної площі. Мер нібито завдав 77 мільйонів гривень збитку. Саме стільки вже виплатили відряднику за виконані роботи.

Депутат стверджує, що цільове призначення площі не змінили на сесії міської ради, вона формально залишається рекреаційною зеленою зоною. А значить "згідно із законодавством, споруди і плитка з Соборної площі повинні бути демонтовані і рекреаційна зона відновлена".

Також Крісенко вважав злочином те, що частина вулиці Лягіна стала частиною Соборної площі, а тариф на проїзд в електротранспорті підвищили до 5 гривень.


мерія Миколаєва
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