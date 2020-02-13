Голову Чернівецької облради Мунтяна випустили під заставу

Голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну обрали запобіжний захід у вигляді застави у 10 мільйонів гривень.

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Голові Чернівецької обласної ради Іванові Мунтяну обрали запобіжний захід у вигляді застави у 10 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на АСС.

На підозрюваного поклали низку зобов'язань. Зокрема, йому заборонили покидати Чернівці без відома слідчого. Він повинен здати всі свої закордонні паспорти. Також він повинен буде носити засіб електронного контролю.

Нагадаємо, прокурори вимагали арештувати Івана Мунтяна на 60 діб із правом внесення застави у 15 мільйонів гривень. За даними НАБУ, Мунтян висловив мешканцю міста Чернівці прохання надати неправомірну вигоду в сумі 400 тисяч доларів. Таку суму він просив нібито за передачу одній із підконтрольних цьому мешканцю фірм у довгострокову оренду цілісного майнового комплексу Чернівецького обласного комунального підприємства "Бальнеологічний санаторій "Брусниця". Детективи нібито мають інформацію про отримання Мунтяном 180 тис. дол. неправомірної вигоди від цього мешканця.

Мунтяну заборонили спілкуватись із іншим підозрюваним підприємцем Юрієм Кушніром та свідками: Годнюк, Кобевко, Фищуком, Морозом, Бережнюком, Остафійчуком, Чебаном, Кушнір Л.М., Кушнір М.Ю, Жаром, Нікулеском, Бойком, Маковецькою, Гливко, Березовським, Поклітаром, Гайничеру, Ковалем, Майданським, Ткачуком, Шевчуком, Білек, Мотуляком, Придієм, Семенюком та Фреєм.

Заставу Іван Мунтян або уповноважена ним особа повинна внести протягом найближчих 5 днів. Термін дії обов’язків у разі внесення застави визначено два місяці з моменту внесення застави. Якщо підозрюваний не виконуватиме покладені на нього зобов'язання, то заставу конфіскують в дохід держави, а підозрюваному призначать більшу заставу або інший запобіжний захід.