Рада ЄС закликала посилити співпрацю у боротьбі з коронавірусом
Як інформує RegioNews, у повідомленні на сайті Ради ЄС сказано, що також Єврокомісію закликали спростити доступ країн-учасниць до закупівель засобів індивідуального захисту та оцінити наслідки глобальних загроз для здоров'я та доступності ліків в ЄС.
Раніше міжнародні експерти та медики звинуватили Китай у спотворенні даних щодо поширення коронавірусу. Зокрема, головний лікар Австралії Брендан Мерфі заявив, що прогноз Китаю про завершення спалаху до квітня, "занадто передчасний" і він очікує подальшого зростання захворюваності.
Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань.
Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
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