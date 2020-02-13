Рада ЄС закликала посилити співпрацю у боротьбі з коронавірусом

Висновки щодо COVID-19 прийняла Рада Європейського союзу. Вона закликала країни-учасниці ЄС вжити заходи для розширення співробітництва в рамках боротьби з коронавірусом

Висновки щодо COVID-19 прийняла Рада Європейського союзу. Вона закликала країни-учасниці ЄС вжити заходи для розширення співробітництва в рамках боротьби з коронавірусом

Як інформує RegioNews, у повідомленні на сайті Ради ЄС сказано, що також Єврокомісію закликали спростити доступ країн-учасниць до закупівель засобів індивідуального захисту та оцінити наслідки глобальних загроз для здоров'я та доступності ліків в ЄС.

Раніше міжнародні експерти та медики звинуватили Китай у спотворенні даних щодо поширення коронавірусу. Зокрема, головний лікар Австралії Брендан Мерфі заявив, що прогноз Китаю про завершення спалаху до квітня, "занадто передчасний" і він очікує подальшого зростання захворюваності.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань.

Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.