МЗС України відповів на скликання Ради безпеки ООН Росією
Як повідомили RegioNews у пресслужбі Міністерства закордонних справ України, в дискусії візьме участь глава МЗС Вадим Пристайко.
Зокрема, буде обговорюватися широке коло питань про російську агресію, зокрема в політичному, гуманітарному, економічному і соціальному вимірах, відзначили в міністерстві.
При цьому в МЗС назвали "перевіреним трюком" російської дипломатії ініціативу РФ скликати напередодні обговорення в Генасамблеї засідання Радбезу ООН, присвячене мінським угодами.
"Очікуваний, традиційний та перевірений трюк російської дипломатії, спрямований на розпорошення уваги світової спільноти, зміщення акцентів, формування паралельних політичних реальностей. Але українська дипломатія готова до такого сценарію", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що українські представники візьмуть участь у обох заходах, і "з високих трибун ООН розкажуть світу про зусилля президента і уряду по відновленню миру на Донбасі".
Нагадаємо, раніше Росія запросила засідання Ради Безпеки по Україні у зв'язку з п'ятою річницею мінських домовленостей.
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