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13 лютого 2020, 15:05

В Амстердамі знову вибух на пошті

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13 лютого 2020, 15:05
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У четвер, 13 лютого, в столиці Нідерландів на пошті вибухнула посилка. Це вже третій вибух за два дні
У четвер, 13 лютого, в столиці Нідерландів на пошті вибухнула посилка. Це вже третій вибух за два дні

Як інформує RegioNews, про це повідомила в Twitter нідерландська поліція.

За їхньою інформацією, в одній компанії вибухнув конверт з вибуховою речовиною.

"Одна людина піддався впливу диму, як запобіжний засіб на місці знаходиться бригада швидкої допомоги. Поліція проводить розслідування", - йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що в Амстердамі прогриміли два вибухи на пошті. Передбачається, що бомба знаходилася в посилці.


Амстердам вибух
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