В Амстердамі знову вибух на пошті

У четвер, 13 лютого, в столиці Нідерландів на пошті вибухнула посилка. Це вже третій вибух за два дні

У четвер, 13 лютого, в столиці Нідерландів на пошті вибухнула посилка. Це вже третій вибух за два дні