У Радивилові на Рівненщині півроку не працює суд

Уже понад півроку у Радивилівському райсуді немає жодного судді. Через кадровий колапс нерозглянутими залишаються 704 адміністративних, 624 цивільних і 28 кримінальних справ.

Фото: Facebook сторінка Радивилівського райсуду

Уже понад півроку у Радивилівському райсуді немає жодного судді. Через кадровий колапс нерозглянутими залишаються 704 адміністративних, 624 цивільних і 28 кримінальних справ.

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.

До цього часу у суд на певний період відряджали суддів з інших районів. Однак, від липня минулого року справи не розглядаються взагалі. Якщо кримінальні справи передають до Рівненського апеляційного суду, аби він визначив подальшу підслідність, то у випадку із адміністративними справами (а це порушення правил дорожнього руху, водіння у стані сп’яніння) та цивільними - гірше, вони лише накопичуються.

"Постійних суддів на даний момент немає із 16-го року. Раніше суддів відряджали на півроку, рік. Призначення суддів залежить від Вищої кваліфкомісії та Вищої ради правосуддя", - розповідає керівник апарату Радивилівського райсуду Юрій Мартин.

За його словами, у Радивилівському суді просто немає бажаючих працювати. Щоби перевести суддю з іншого району потрібні подання Вищої ради правосуддя і указ президента. Переведений суддя може працювати в іншому районі максимум один рік.

Як повідомила прес-секретар Рівненського апеляційного суду Олена Кузменко суддю до Радивилова не можуть призначити через неповний склад Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя.

"Це питання не вирішуватиметься, поки не буде повного складу відповідальних за призначення органів. Раніше голова апеляційного суду писав подання до Вищої кваліфікаційної комісії про відрядження судді, а зараз йому просто немає до кого звертатися. До речі, така ситуація на Рівненщині не лише в Радивилові", - зазначила Кузменко.