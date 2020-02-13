У Бердянську люди масово хворіють на грип та пневмонію: троє померли

Офіційно нинішньої зими на грип та вірусні інфекції заразилися в два рази більше бердянців, ніж в 2019 році, а пневмонія забрала три життя

Фото: прес-служба Бердянської міськради

Офіційно нинішньої зими на грип та вірусні інфекції заразилися в два рази більше бердянців, ніж в 2019 році, а пневмонія забрала три життя