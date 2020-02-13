У Бердянську люди масово хворіють на грип та пневмонію: троє померли
Про це повідомляє прес-служба Бердянської міськради, передає RegioNews.
З 5 по 11 лютого до лікарів щодня звертались понад 100 бердянців. Всього за цей період ГРВ захворіло 816 осіб, з них 148 школярів.
Крім того, станом на 12 лютого в лікарні надійшло 62 хворих з пневмонією. Три людини померли. За словами медиків, хвороба характеризується дуже тяжким станом хворих. Шість випадків пневмонії стали наслідками грипу.
"Щоб максимально надавати допомогу населенню було перепрофільовано терапевтичне відділення міської лікарні під пульмонологію, де лікують хворих пневмонією", - розповів головний лікар Бердянського територіального медичного об'єднання Дмитро Єгоров.
Варто зазначити, що комісія з ТЕБ та НС у середу, 13 лютого, продовжила карантин у школах і позашкільних закладах.
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