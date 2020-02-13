Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів

Компанія Tesla оголосила про відкликання 15 тисяч кросоверів Model X через несправність в рульовій системі, через яку у водія можуть виникнути труднощі з управлінням

Фото: wikipedia.org

Компанія Tesla оголосила про відкликання 15 тисяч кросоверів Model X через несправність в рульовій системі, через яку у водія можуть виникнути труднощі з управлінням