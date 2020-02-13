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13 лютого 2020, 19:47

Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів

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13 лютого 2020, 19:47
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Компанія Tesla оголосила про відкликання 15 тисяч кросоверів Model X через несправність в рульовій системі, через яку у водія можуть виникнути труднощі з управлінням
Фото: wikipedia.org
Компанія Tesla оголосила про відкликання 15 тисяч кросоверів Model X через несправність в рульовій системі, через яку у водія можуть виникнути труднощі з управлінням

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на The New York Times, Національне управління з безпеки руху автотранспорту США і Міністерство транспорту Канади.

Як повідомляється, ремонтна кампанія зачіпає електромобілі, випущені в 2016 році, але не пізніше середини жовтня. Також виявлена ​​несправність характерна і для інших моделей бренду - з аналогічної причини в 2018 році відкликали 123 тисячі примірників Model S, пише видання "Мотор".

Повідомляється, що в 2017 році 50 тисячам Model S і Model X знадобилася перевірка через можливий дефект електричного стоянкового гальма. Під відкликання потрапили електрокари, зібрані в період з лютого по жовтень 2016 року.

У компанії тоді заявили, що несправність викликана неякісними деталями від постачальника, які можуть перешкодити гальму розблокувати колеса. Однак жодного нещасного випадку через цю проблему зафіксовано не було.

В цілому, в різні роки Tesla проводила відгуки електромобілей через несправність крісел Model X, дефектних замків ременів безпеки і подушок безпеки Takata.


Tesla кроссовер отзыв автомобилей
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