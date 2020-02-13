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13 лютого 2020, 14:18

В 11 школах Буковини відремонтують вбиральні по програмі "Гідність дитини"

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13 лютого 2020, 14:18
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У Чернівецькій області продовжується реалізація програми "Гідність дитини". Відтак облаштували вбиральні у 27 закладах освіти, проте ще в 11 установах немає належних умов для школярів.
Фото із сайту Нова українська школа
У Чернівецькій області продовжується реалізація програми "Гідність дитини". Відтак облаштували вбиральні у 27 закладах освіти, проте ще в 11 установах немає належних умов для школярів.

Програма "Гідність дитини" передбачає забезпечення закладів загальної середньої освіти звичайними людськими умовами.

Відтак, у школах Буковини обладнали 27 вбиралень. На ці потреби було виділено 5,5 мільйона гривень. Залишається ще 11 освітніх закладів, у яких немає належних умов. Облаштувати їх планують до початку 2020/2021 навчального року.

Ситуація, коли у ХХІ столітті школярі не можуть задовольнити елементарні санітарно-гігієнічні потреби – неприйнятна. Саме тому ключовим завданням керівництва області у галузі освіти є створення комфортних умов перебування учнів у школах.


школа діти
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