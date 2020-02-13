В 11 школах Буковини відремонтують вбиральні по програмі "Гідність дитини"

У Чернівецькій області продовжується реалізація програми "Гідність дитини". Відтак облаштували вбиральні у 27 закладах освіти, проте ще в 11 установах немає належних умов для школярів.

Фото із сайту Нова українська школа

У Чернівецькій області продовжується реалізація програми "Гідність дитини". Відтак облаштували вбиральні у 27 закладах освіти, проте ще в 11 установах немає належних умов для школярів.