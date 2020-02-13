Смерть від коронавірусу: перший випадок зафіксований в Японії

В Японії внаслідок зараження коронавірусів нового типу, осередок якого знаходиться на материковому Китаї, померла 80-річна жінка

Фото: twitter/ToilHealth

В Японії внаслідок зараження коронавірусів нового типу, осередок якого знаходиться на материковому Китаї, померла 80-річна жінка

Як передає RegioNews з посиланням на Reuters, про це заявив міністр охорони здоров'я Японії Катсунобу Като.

За його словами, жінка була мешканкою префектури Канагава, яка межує зі столичним регіоном Токіо.

Нагадаємо, у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.

Раніше ВООЗ дала офіційну назву вірусу-вбивці - COVID-19. Першу ж вакцину, здатну боротися проти смертельного коронавірусу з Китаю, обіцяють приблизно за 18 місяців.

В кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб. Станом на ранок 11 лютого в Китаї загинули 108 осіб, видужали 3 тис. 996. Загальна кількість заражень досягло 42 тис. 638, всього померли 1016 осіб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.