У Бердичівському будинку престарілих недорахувалися понад півмільйона гривень
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області.
"Окремим категоріям працівників геріатричного пансіонату, які не обслуговують хворих, безпідставно підвищили посадові оклади через шкідливі та важкі умови праці. Як наслідок, на виплату зарплати зайво витратили понад 228 тисяч грн.
Отримані від органів Пенсійного фонду та соцзахисту населення кошти на суму понад 206 тисяч грн використано не на поліпшення умов проживання підопічних, а на інші потреби пансіонату”, – йдеться у повідомленні.
Серед інших порушень: безпідставні надбавки медперсоналу за особливі умови праці, необґрунтовані нарахування матеріальної допомоги на оздоровлення, понаднормові списання харчів, зайво сплачений єдиний соціальний внесок тощо. Це призвело до втрат ще 151 тисячі грн. Загалом же сума фінансових порушень - понад 585 тисяч грн.
"Наразі забезпечено усунення виявлених порушень на суму майже 46 тис. грн. За результатами ревізії складено 3 протоколи про адміністративне правопорушення та 1 протокол за допущені порушення у сфері закупівель Керівникові Пансіонату надіслано обов’язкові вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень. Матеріали ревізії передано до Слідчого управління ГУ НП в Житомирській області", - повідомляє Держаудитслужба.
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