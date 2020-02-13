У Бердичівському будинку престарілих недорахувалися понад півмільйона гривень

За фінансові махінації керівництво пансіонату поки що отримало лише вимогу усунути порушення і три адмінпротоколи

За фінансові махінації керівництво пансіонату поки що отримало лише вимогу усунути порушення і три адмінпротоколи