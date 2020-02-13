На колишнього першого заступника військового прокурора завели справу

Офіс Генерального прокурора України розпочав провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником Головного військового прокурора

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Офіс Генерального прокурора України розпочав провадження щодо можливого отримання неправомірної вигоди колишнім першим заступником Головного військового прокурора

Про це повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу.

Зокрема, зазначається, что 13 лютого 2020 року, на підставі повідомлення у засобах масової інформації, Офісом Генерального прокурора розпочато провадження щодо можливого вчинення колишнім першим заступником Головного військового прокурора злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, тобто одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі за непритягнення осіб до кримінальної відповідальності.

Офіс Генерального прокурора доручив здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні детективам Національного антикорупційного бюро України.

Як пишуть ЗМІ, мова йде, скоріше від усього, про розслідування журналістів програми "Наші гроші. Льівів". Зокрема, йшлося про те, що колишній перший заступник військового прокурора Володимир Жербицький, який розслідував причетність нардепа Юрія Бойка до угод бізнесмена-втікача Сергія Курченка зі скрапленим газом, став співвласником ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", що належав людям з оточення нардепа.

ДОВІДКА: Жербицький був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса і пішов на пенсію в жовтні 2017 року. Серед його справ було розслідування угод Сергія Курченка в банківській сфері і зі скрапленим газом.

В кінці 2019 року в генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про звільнення з посади Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.