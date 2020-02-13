Раді рекомендують посилити відповідальність за порушення ПДД
Як інформує RegioNews, члени комітету на засіданні 12 лютого розглянули у першому читанні законопроекти №2695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху" та №2697 "Про внесення змін до статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності пішоходів за порушення правил дорожнього руху".
Законопроектом №2695 пропонується посилити відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, керування транспортними засобами, річковими, морськими або маломірними судами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, виключити норми, що передбачають накладення штрафних балів, законодавчо закріпити можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення.
Проектом №2697 передбачається підвищити розмір штрафу за порушення пішоходами правил дорожнього руху, у тому числі у разі перебування їх у стані сп’яніння, або якщо такі дії призвели до створення аварійної обстановки. Крім того, з абзацу другого частини першої статті 127 КУпАП пропонується виключити такий вид адміністративного стягнення як попередження.
"За результатами обговорення члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроекти за основу", - сказано у повідомленні пресслужби Ради.
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