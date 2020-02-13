У Дніпрі зі снігу зліпили патрульний "Пріус"

Снігову машину навіть пофарбували для більшої схожості.

Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області

Снігову машину навіть пофарбували для більшої схожості.

Як повідомляє RegioNews, фото з'явилися в місцевій групі "Райончик" в Facebook.

"Ось такого пріуса ми зліпили за 5 годин. Стоїть він на вул. Холодильна біля тролейбусного депо", - написав користувач Влад Виров.

Патрульні Дніпра відреагували і запостили свої фото зі "скульптурою" з написом: "Всім доброго ранку бажає строгий Дніпровський патруль! У нас поїде навіть такий пріус. Авторам респект за креатив і дозвілля з користю".