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13 лютого 2020, 13:42

У Дніпрі зі снігу зліпили патрульний "Пріус"

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13 лютого 2020, 13:42
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Снігову машину навіть пофарбували для більшої схожості.
Фото: патрульна поліція Дніпропетровської області
Снігову машину навіть пофарбували для більшої схожості.

Як повідомляє RegioNews, фото з'явилися в місцевій групі "Райончик" в Facebook.

"Ось такого пріуса ми зліпили за 5 годин. Стоїть він на вул. Холодильна біля тролейбусного депо", - написав користувач Влад Виров.

Патрульні Дніпра відреагували і запостили свої фото зі "скульптурою" з написом: "Всім доброго ранку бажає строгий Дніпровський патруль! У нас поїде навіть такий пріус. Авторам респект за креатив і дозвілля з користю".


снег патрульная полиция
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