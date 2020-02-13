В Уряді хочуть перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника
Як повідомляє RegioNews, про це розповів міністр Дмитро Дубілет UA: Українське радіо.
"Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним", - сказав він.
При цьому чиновник навів приклад із Афганістаном. "Схожий проєкт проводити в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення", - уточнив Дубілет.
Міністр також підкреслив, що "поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях".
Зазначимо, раніше Дубілет оголосив, що населення України на вільній території становить 37 мільйонів 289 тисяч. Оцінка демографічної ситуації здійснювалося за допомогою електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року.
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