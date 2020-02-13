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13 лютого 2020, 13:47

В Уряді хочуть перерахувати населення в Криму і ОРДЛО за допомогою супутника

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13 лютого 2020, 13:47
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У Кабінеті міністрів України розглядають ідею перепису населення ОРДЛО і окупованого Криму за допомогою супутника
Фото: nrcu.gov.ua
У Кабінеті міністрів України розглядають ідею перепису населення ОРДЛО і окупованого Криму за допомогою супутника

Як повідомляє RegioNews, про це розповів міністр Дмитро Дубілет UA: Українське радіо.

"Ми якраз вчора зустрічалися з представниками ООН, які будуть допомагати нам з проєктом супутникової зйомки, який є дуже складним", - сказав він.

При цьому чиновник навів приклад із Афганістаном. "Схожий проєкт проводити в Афганістані, де значна частина території теж не контролюється владою. Вони намагались через супутникові зйомки та інші шари інформації зрозуміти приблизну кількість населення", - уточнив Дубілет.

Міністр також підкреслив, що "поки що я не можу сказати, наскільки точно можна оцінити через супутники чи якісь інші інструменти кількість населення в Криму та на окупованих територіях".

Зазначимо, раніше Дубілет оголосив, що населення України на вільній території становить 37 мільйонів 289 тисяч. Оцінка демографічної ситуації здійснювалося за допомогою електронного перепису станом на 1 грудня 2019 року.


Кабмин ОРДЛО Крым перепись перепись населения
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