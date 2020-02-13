19:07  13 лютого
У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
18:46  12 лютого
Справа Шеремета: з'явилися результати експертизи відео з Дугар
17:23  13 лютого
Коломойський взявся за виробництво зброї - ЗМІ
UA | RU
UA | RU
13 лютого 2020, 13:21

Чиновник житомирської податкової торгував дозволами на продаж палива

Читайте также
на русском языке
13 лютого 2020, 13:21
Читайте также на русском языке
Правоохоронці викрили у зловживанні службовим становищем начальника управління з контролю за обігом підакцизних товарів Державної податкової служби у Житомирській області
Правоохоронці викрили у зловживанні службовим становищем начальника управління з контролю за обігом підакцизних товарів Державної податкової служби у Житомирській області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"Протягом червня-серпня 2019 зазначена особа видала 77 незаконних дозволів для автозаправних станцій. Місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 704 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Радник податкової та митної справи 1 рангу брав на розгляд заяви місцевих підприємців із неповним "пакетом документів" для отримання ліцензії на право провадження господарських операцій із пальним. Комерсанти всупереч вимогам закону не надавали сертифікати, які засвідчують прийняття в експлуатацію об’єктів реалізації та зберігання продукції.

Наразі слідство триває. Податківцю загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.


#корупція #податкова служба
Останні Популярні
Айдер Муждабаєв
Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
Андрій Романенко
Координатор Центру в ДІЙ-Краматорськ
Всі блоги »
Корпорація Зе. Палиця готується взяти під контроль Рівненщину
12 лютого 2020, 14:59
Андрій Коболєв: Нічого не заважає приватизувати "Нафтогаз"
10 лютого 2020, 10:20
Всі публікації »
НеПогода на RegioNews: Шарій добиває шанувальників Жукова, а Кернес будує туалет-особняк
13 лютого 2020, 17:07
RegioNews.ua представляє новий YouTube-проєкт «НеПогода в регіонах»
12 лютого 2020, 18:30
Всі відео »
Прокопенко Андрій Леонідович
Голова Чернігівської обласної державної адміністрації
Чернишов Олексій Михайлович
Голова Київської обласної державної адміністрації
Всі досьє »