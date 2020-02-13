Чиновник житомирської податкової торгував дозволами на продаж палива
Правоохоронці викрили у зловживанні службовим становищем начальника управління з контролю за обігом підакцизних товарів Державної податкової служби у Житомирській області
Правоохоронці викрили у зловживанні службовим становищем начальника управління з контролю за обігом підакцизних товарів Державної податкової служби у Житомирській області
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.
"Протягом червня-серпня 2019 зазначена особа видала 77 незаконних дозволів для автозаправних станцій. Місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 704 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.
Радник податкової та митної справи 1 рангу брав на розгляд заяви місцевих підприємців із неповним "пакетом документів" для отримання ліцензії на право провадження господарських операцій із пальним. Комерсанти всупереч вимогам закону не надавали сертифікати, які засвідчують прийняття в експлуатацію об’єктів реалізації та зберігання продукції.
Наразі слідство триває. Податківцю загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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