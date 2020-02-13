Катастрофа МН17: названо дату першого засідання суду в Гаазі

Перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня. Про це повідомила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна

Перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня. Про це повідомила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна