Катастрофа МН17: названо дату першого засідання суду в Гаазі
Перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня. Про це повідомила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна
Перше засідання суду в Гаазі у справі про катастрофу МН17 на Донбасі у 2014 році відбудеться 9 березня. Про це повідомила адвокат одного з обвинувачених Олена Кутьїна
"Мы будем участвовать. Первое заседание в Гааге пройдет 9 марта", - отметила Кутьина.
Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды отклонили запрос России по фигурантам дела МН17. Москва предлагала передать ей уголовное преследование трех россиян, обвиняемых в катастрофе. Однако Министерство юстиции и безопасности ответило, что это "не является вариантом".
В катастрофе МН17, в результате которой погибли почти 300 человек, обвиняются главарь разведки "ДНР" Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (позывной "Стрелков"), подполковник российских ВДВ Олег Пулатов (позывной "Гюрза") и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").
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Украинский журналист, медиаменеджер, заместитель директора крымскотатарского телеканала ATR
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