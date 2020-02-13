Ще чотирьом фігурантам "схем Курченка" оголосили підозри

Прокуратура Одеської області повідомила чотирьом особам про підозру у причетності до схеми оборудок з нафтопродуктами бізнесмена-втікача, яка спричинила 600 млн грн збитків державі

Фото: enovosty.com

Прокуратура Одеської області повідомила чотирьом особам про підозру у причетності до схеми оборудок з нафтопродуктами бізнесмена-втікача, яка спричинила 600 млн грн збитків державі

Як повідомили RegioNews у пресслужбі Офісу генерального прокурора України, про підозру повідомили трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна за фактами сприяння в ухиленні податків підприємствам бізнесмена-втікача (Сергія Курченка - ред.).

"За версією слідства, службові особи митниці підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків. В свою чергу капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що у грудні 2019 року було затримано посадовця податкової міліції, який з 2012 по 2014 роки сприяв учасникам злочинної схеми в уникненні кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків. Так, не маючи законних підстав, правоохоронець у митницях 8 областей вилучав оригінали документів щодо ввезення нафтопродуктів підприємствами, підконтрольними бізнесмену-втікачу.

"На підставі вилучених у податківця документів правоохоронцям вдалось встановити нові факти контрабанди нафтопродуктів та осіб, ймовірно причетних до злочинної схеми", - додали у прокуратурі.

У ході розслідування також буде надано правову оцінку діям колишнього керівництва Південної митниці.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.