Під КМДА мітингують на захист кінотеатру“Київ”

Активісти скандують "Поверніть кіно". За їх словами, депутати Київради на сьогоднішньому засіданні планують розглянути питання про розірвання договору оренди з ТОВ «Сінема-Центр».

На фото: учасники мітингу

Активісти скандують "Поверніть кіно". За їх словами, депутати Київради на сьогоднішньому засіданні планують розглянути питання про розірвання договору оренди з ТОВ «Сінема-Центр».

На акцію, яку організовує ініціатива "Врятуємо КЦ "Кінотеатр "Київ" прийшли близько десятка активістів, повідомляє RegioNews.

Учасники акції тримають плакати з написами "Поверніть кіно", "Де кіно, гроші, совість?", "Kyiv not for sale".

Раніше мер Києва Віталій Кличко запевнив, що капремонт кінотеатру "Київ” триватиме рік, після чого його відкриють для глядачів. Міський голова спростував інформацію про те, що новий орендар кінотеатру - ТОВ "Сінема-Центр" має заборгованість із орендної плати.

Як повідомлялося, у квітні 2019 року переможцем відкритого конкурсу на оренду приміщення кінотеатру "Київ", що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, на відкритому аукціоні стало ТОВ "Сінема-Центр" із пропозицією у 2 млн 119 тисяч грн на місяць без ПДВ.