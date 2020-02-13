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13 лютого 2020, 12:43

В Івано-Франківську продовжили карантин

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13 лютого 2020, 12:43
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У закладах освіти Івано-Франківська до 19 лютого продовжено карантин.
У закладах освіти Івано-Франківська до 19 лютого продовжено карантин.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на міського голову Івано-Франківська.

"Карантин продовжено до 19 лютого. 20 лютого - до школи", - повідомив голова міста Руслан Марцінків.

Раніше карантин в Івано-Франківську оголосили до 16 лютого.

Нагадаємо, у Львові школярі та дошкільнята більшості освітніх установ повернулися до навчання. З понеділка, 17 лютого, до навчання повернуться учні шкіл № 7, 13, 20, 41, 42, 49, 50, 55, 65, 77, 82, 84, 90, 98, 100, "Берегиня", "Світанок", "Пертоцвіт", "Лідер", гімназія "Тривіта", ліцеї № 2, 5, 6, 8, 17, 21, 31, 37, 38, 45, 46, 51, 52, 70, 92, 94, 96, "Просвіта", "Галицький", школа-гімназія "Шептицьких", ПШ "Джерельце", ПШ "Школа радості", ліцеї ім. В. Симоненка та ім. І. Пулюя, Львівська лінгвістична гімназія, Класична гімназія, Правнича гімназія, гімназія "Престиж", гімназія "Євшан", ПШ "Один, два, три", НВК "Софія", ЛУГГ, ліцей "Львівський" та "Оріяна".


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