МЗС перевіряє інформацію про загиблих українців в аварії в Росії
Представник Департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко розповів, що потерпілого українця шпиталізували в місцеву міжрайонну лікарню, інформує RegioNews.
"За попередньою інформацією загинули 8 громадян України і ще 1 наш земляк був госпіталізований у важкому стані в місцеву міжрайонну лікарню", - повідомив Коваленко в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, майже всі громадяни України попередньо ідентифіковані, консули займаються встановленням зв'язків з рідними.
"Знаходимося на зв'язку з лікарнею, де знаходиться наш громадянин. За попередньою інформацією, він поки у свідомості. Наші консули будуть вживати всіх заходів щодо репатріації наших громадян, якщо на це воля рідних", - зазначив він.
Нагадаємо, вночі 13 лютого в Пустошконском районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, в результаті чого загинули вісім і постраждав один громадянин України.
- 19:47 13 лютого Tesla відкликає 15 тисяч бракованих кросоверів
- 19:25 13 лютого Різкого зростання захворювань на коронавірус за межами Китаю немає - ВООЗ
- 19:07 13 лютого У МВФ застопорилися за допомогою в $5 млрд для України
- 18:41 13 лютого У Білорусі вирішили прибрати з герба все, що нагадує Росію
- 18:39 13 лютого Голова Чернігівської ОДА "реформував" сходи у будівлі адміністрації
- 18:33 13 лютого У Львові на хабарі погорів посадовець Держпродспоживслужби
- 16:18 02 квітня Іноземці готові інвестувати в українські агротехнології
- 13:10 11 лютого На Луганщині голову ОТГ втретє спіймали на хабарництві
- 11:23 29 травня Косово: чому армію Сербії привели в боєготовність і зводять барикади
- 12:02 27 серпня Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом
- 13:33 11 лютого Президент підписав закон, що продовжує реформу податкової та митниці
- 10:46 07 травня Синоптики попереджають про похолодання