МЗС перевіряє інформацію про загиблих українців в аварії в Росії

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про загиблих українців, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Росії

Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про загиблих українців, в результаті дорожньо-транспортної пригоди в Росії

Представник Департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко розповів, що потерпілого українця шпиталізували в місцеву міжрайонну лікарню, інформує RegioNews.



"За попередньою інформацією загинули 8 громадян України і ще 1 наш земляк був госпіталізований у важкому стані в місцеву міжрайонну лікарню", - повідомив Коваленко в інтерв'ю РБК-Україна.



За його словами, майже всі громадяни України попередньо ідентифіковані, консули займаються встановленням зв'язків з рідними.



"Знаходимося на зв'язку з лікарнею, де знаходиться наш громадянин. За попередньою інформацією, він поки у свідомості. Наші консули будуть вживати всіх заходів щодо репатріації наших громадян, якщо на це воля рідних", - зазначив він.



Нагадаємо, вночі 13 лютого в Пустошконском районі Псковської області сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, в результаті чого загинули вісім і постраждав один громадянин України.