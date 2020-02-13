Катастрофа MH17: Нідерланди відмовилися передавати підозрюваних під суд в Москві
Як повідомляє RegioNews, посилаючись на Радіо Свобода, про це заявив міністр юстиції Нідерландів Ферд Граппергауз.
За його словами, в жовтні 2019 року Москва надіслала листа, в якому запитала, чи розглянуть Нідерланди можливість перенесення кримінального переслідування трьох підозрюваних до Москви. Проте Нідерланди відповіли на це питання категоричною відмовою.
"Судовий процес над підозрюваними є важливим кроком у пошуку правди та справедливості для жертв катастрофи та їхніх родичів", - зазначив Граппергауз.
Також чиновник додав, що уряд Нідерландів впевнений у незалежності та якості правосуддя у королівстві.
Вважається, що троє росіян та українець, яких підозрюють у причетності до катастрофи малайзійського "Боїнга" на Донбасі, перебувають на території Росії.
Нагадаємо, літак "Боїнг-777" "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – всі, хто був на борту.
При узгодженні з Україною, на території якої сталася трагедія, міжнародне розслідування очолили Нідерланди, громадян яких було найбільше серед загиблих. У Міжнародну слідчу групу (JIT), яка з’ясовує причини катастрофи MH17, входять представники Нідерландів, Бельгії, Австралії, Малайзії та України.
3 лютого прокуратура Нідерландів висунула звинувачення чотирьом підозрюваним у справі щодо збиття літака рейсу МН17 в небі над Донбасом в липні 2014 року.
Судовий процес над чотирма підозрюваними в причетності до збиття рейсу MH17 розпочнеться 9 березня. На лаві підсудних мають опинитися колишній "міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Очікується, що підозрювані не приїдуть на судові засідання.
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