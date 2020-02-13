"Укрпошта" призупинила відправку посилок в Китай через коронавірус

Через скорочення авіарейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в цю країну призупинено

Через скорочення авіарейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в цю країну призупинено