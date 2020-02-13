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13 лютого 2020, 12:35

"Укрпошта" призупинила відправку посилок в Китай через коронавірус

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13 лютого 2020, 12:35
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Через скорочення авіарейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в цю країну призупинено
Через скорочення авіарейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в цю країну призупинено

"Ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю в даний час немає. Однак, у зв'язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені ", - сказано в повідомленні" Укрпошти ", - інформує RegioNews.

Також на підприємстві попередили, що посилки з Китаю в Україну можуть прибувати із запізненням.

Нагадаємо, у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.

Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.


Китай коронавірус вірус пошта посилка
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