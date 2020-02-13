"Укрпошта" призупинила відправку посилок в Китай через коронавірус
"Ніяких заборон з боку Національної пошти Китаю в даний час немає. Однак, у зв'язку зі значним скороченням більшістю авіакомпаній рейсів в Китай на невизначений термін, прийом всіх видів відправлень в Китай тимчасово призупинено. Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені ", - сказано в повідомленні" Укрпошти ", - інформує RegioNews.
Також на підприємстві попередили, що посилки з Китаю в Україну можуть прибувати із запізненням.
Нагадаємо, у світі на китайський коронавірус COVID-19 захворіли більше 60 тисяч людей. Лідером серед поширення вірусу лишається Китай та провінція Ухань.
Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявили про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.
Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV. Він передається від людини до людини, інкубаційний період триває від 2 до 12 діб.
11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.
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