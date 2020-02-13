На міськраду Рівного подали до суду через заборону ЛГБТ-маршів

Визнати протиправним рішення Рівненської міськради про заборону маршів ЛГБТ через суд спробує Дмитро Деркач. Підготовче засідання суду заплановано на 24 лютого.

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Визнати протиправним рішення Рівненської міськради про заборону маршів ЛГБТ через суд спробує Дмитро Деркач. Підготовче засідання суду заплановано на 24 лютого.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу мерії Рівного.

Передувало позову те, що 24 грудня 2019-го року міська рада Рівного ухвалила рішення заборонити на території Рівного пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки, у тому числі так званих "маршів рівності", "прайдів", "фестивалів квір-культури", що проходять в місцях масового дозвілля сімей з дітьми. Також пропонували "унеможливити" проведення публічних кампаній і заходів, які "складають загрозу інституту сім'ї як складовій стратегії національної безпеки України".

Ініціатором рішення став депутат від "Свободи" Олег Карпяк. "Коли я вносив у порядок денний і голосував за це рішення – я був щирий. Я не хочу цього бачити в місті Рівному, маю на це повне право, – казав Олег Карпяк.

Мер Рівного Володимир Хомко погодився, що депутати перевищили свої повноваження, приймаючи таке рішення. "Я щасливий з того, що не був на тій сесії. Це не є повноваженням ради забороняти парад, незалежно від того, як ми до нього ставимося", – сказав мер.