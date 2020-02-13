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13 лютого 2020, 12:18

НБУ відзвітував про рекордний прибуток банків України

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13 лютого 2020, 12:18
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Працюючі банки України за 2019 рік отримали 59,6 мільярда гривень чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн)
Фото: пресслужба НБУ
Працюючі банки України за 2019 рік отримали 59,6 мільярда гривень чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн)

Про це RegioNews повідомили у прес-службі Національного банку України.

Так, згідно з даними банку, в порівнянні з показником за 2018 рік доходи банків за січень-грудень 2019 року зросли на 19,5% до 244,4 мільярда гривень, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 мільярда гривень. Також банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).

Як наголошується, найбільше банки заробили на процентних доходах - 154,3 млрд грн, комісійні доходи дали 62,1 млрд грн, а результат від переоцінки від угод купівлі-продажу - 16,2 млрд грн.

При цьому, за даними Нацбанку, за весь 2019 рік видатки банків склали 184,8 мільярда гривень, у тому числі процентні витрати (74 млрд грн). Загальні адміністративні витрати склали 62,9 млрд грн, а відрахування в резерви 11,8 млрд грн.

Як пояснила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на своїй сторінці в Facebook, головними факторами збільшення прибутку банків були висока операційна ефективність банків і низькі відрахування в резерви.

Нагадаємо, в 2018 році банки України отримали 22,3 мільярда гривень чистого прибутку, що стало максимальним історичним показником.


НБУ прибыль банки доходы
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