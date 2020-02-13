НБУ відзвітував про рекордний прибуток банків України
Про це RegioNews повідомили у прес-службі Національного банку України.
Так, згідно з даними банку, в порівнянні з показником за 2018 рік доходи банків за січень-грудень 2019 року зросли на 19,5% до 244,4 мільярда гривень, тоді як витрати - на 1,4% до 184,8 мільярда гривень. Також банки вдвічі скоротили відрахування в резерви (з 23,8 млрд грн до 11,8 млрд грн).
Як наголошується, найбільше банки заробили на процентних доходах - 154,3 млрд грн, комісійні доходи дали 62,1 млрд грн, а результат від переоцінки від угод купівлі-продажу - 16,2 млрд грн.
При цьому, за даними Нацбанку, за весь 2019 рік видатки банків склали 184,8 мільярда гривень, у тому числі процентні витрати (74 млрд грн). Загальні адміністративні витрати склали 62,9 млрд грн, а відрахування в резерви 11,8 млрд грн.
Як пояснила перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на своїй сторінці в Facebook, головними факторами збільшення прибутку банків були висока операційна ефективність банків і низькі відрахування в резерви.
Нагадаємо, в 2018 році банки України отримали 22,3 мільярда гривень чистого прибутку, що стало максимальним історичним показником.
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