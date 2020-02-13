НБУ відзвітував про рекордний прибуток банків України

Працюючі банки України за 2019 рік отримали 59,6 мільярда гривень чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн)

Фото: пресслужба НБУ

Працюючі банки України за 2019 рік отримали 59,6 мільярда гривень чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (22,3 млрд грн)