Генерал-полковник юстиції видобуватиме лікувальні води у Трускавці

Трускавецьке підприємство «Трускавецькі лікувальні води» змінило власників. Найвідомішим серед нових «видобувачів» мінеральної води є генерал-полковник юстиції Володимир Жербицький. Він був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса, займався розслідуванням гучних справ та відзначився як один з найбагатших персіонерів.

Фото із сайту truskavich

Трускавецьке підприємство «Трускавецькі лікувальні води» змінило власників. Найвідомішим серед нових «видобувачів» мінеральної води є генерал-полковник юстиції Володимир Жербицький. Він був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса, займався розслідуванням гучних справ та відзначився як один з найбагатших персіонерів.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Наші гроші.Львів

Трускавецьке підприємство "Трускавецькі лікувальні води", яке є власником спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування мінеральних вод Трускавецького родовища, змінило власників. З початку лютого засновниками товариства стали четверо мешканців Києва та Київської області: Карлос Карапетян, Світлана Корнійко, Олександр Стельмащук та Володимир Жербицький. Раніше засновником підприємства було ПрАТ "Трускавецькурорт", яке володіє найбільшими місцевими санаторіями.

Вперше про це повідомив місцевий сайт "Джерела Трускавця". За інформацією видання, "Трускавецькурорт" передав "Трускавецьким лікувальним водам" функції з експлуатації родовища мінеральних вод. За даними Державної служби геології та надр України, спецдозвіл діє до 2035 року.

"Трускавецькі лікувальні води" були створені для оптимізації витрат, планувалось, що весь прибуток підприємства від реалізації води будуть направляти "на оновлення основних засобів та розвиток родовища унікальних мінеральних вод, а також на реконструкцію мереж, обладнання та інфраструктури". Для досягнення цієї мети планувалось, що другим засновником товариства стане Трускавецька міська рада. Остання у квітні 2019 року навіть прийняла рішення про входження в спільне підприємство на умовах "50 на 50". Проте, як пояснив міський голова Трускавця Андрій Кульчицький, лише після повного аудиту підприємства.

Мерія так і не стала співзасновником, а "Трускавецькі лікувальні води", за словами директора Андрія Тарнавського, минулого року зазнали збитків на 1,7 млн грн. Саме тому підприємство змушено було шукати інвесторів.

ПрАТ "Трускавецькурорт" все ж залишило собі невелику частку підприємства, через одного з засновників – Олександр Стельмащук, який володіє часткою у 24%, ще донедавна був директором закритого венчурного фонду "Хантер", що управляє ПрАТ "Трускавецькурорт". Нагадаємо, у вересні 2018 року Антимонопольний комітет дозволив фонду придбати понад 50% акцій "Трускавецькурорту". Основним власником фонду є зареєстрована на Сейшельських островах компанія VLD Holding Limited.

Карлос Карапетян, окрім трускавецького підприємства, є засновником київського ТОВ "Парк-Авеню". А Світлана Корнійко володіє низкою фірм, що займаються діяльністю готелів та ресторанів, а також будівництвом.

Найбільш відомим серед нових "видобувачів" мінеральної води в Трускавці є генерал-полковник юстиції Володимир Жербицький. Він був першим заступником військової прокурора України Анатолія Матіоса. Саме Жербицький розслідував справу про хабарництво львівського судді-колядника Ігоря Зварича. За це отримав персональну нагороду від Президента Ющенка. Крім того, Жербицький розслідував справи олігарха Сергія Курченка та екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

З посади заступника військового прокурора Жербицький пішов на пенсію у жовтні 2017 року. Саме його пенсія викликала гучний скандал – генерал став одним з найбагатших пенсіонерів. Попри обмеження максимального розміру в 11 тис. грн, встановлене з 2015 року, його пенсія сягає майже 40 тис. грн на місяць. Як з’ясували журналісти програми "Схеми", це стало можливо завдяки схемі з перерахунком зарплати та "правильному" судовому рішенню. Згідно з останньою декларацією генерала, поданою перед звільненням, його родина володіє квартирою у 205 кв. м в Києві та гаражем. Його остання зарплата в прокуратурі становила 1,44 млн грн. Крім того, станом на 2017 рік на двох з дружиною він заощадив 130 тисяч доларів.