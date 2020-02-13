Через коронавірус у Барселоні скасували найбільшу виставку технологій

У зв'язку з загрозою коронавірусу в Барселоні скасували найбільшу виставку мобільних технологій Mobile World Congress

У зв'язку з загрозою коронавірусу в Барселоні скасували найбільшу виставку мобільних технологій Mobile World Congress

Як повідомляє RegioNews, через загрозу коронавірусу виставку MWC 2020, яка мала відбутися 24-27 лютого в Барселоні, скасовано.

За словами організаторів, побоювання з приводу спалаху коронавірусу зробили неможливим проведення заходу, пише Associated Press.

Відзначимо, рішення було прийнято після відмов провідних компаній Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel і LG від участі у виставці.

Нагадаємо, в кінці грудня 2019 року влада Китаю заявила про спалах пневмонії в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавируса - 2019 nCoV.

11 лютого китайська науково-дослідницька група оголосила про початок випробувань мРНК-вакцини проти коронавируса нового типу на гризунах.