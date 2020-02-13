У Раді відреагували на слова Арахамії про постачання води до Криму

Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції окупованих територій Криму і Донбасу, національних меншин і міжнаціональних відносин прийняв рішення про неможливість поставок води до Криму до його деокупації

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Комітет Верховної ради з питань прав людини, деокупації і реінтеграції окупованих територій Криму і Донбасу, національних меншин і міжнаціональних відносин прийняв рішення про неможливість поставок води до Криму до його деокупації