У Раді відреагували на слова Арахамії про постачання води до Криму
Як повідомляє RegioNews, про це повідомила пресслужба комітету у четвер, 13 лютого.
Очільник комітету Дмитро Лубинець висловив свою позицію з цього питання, зазначивши, що "будь-які спекуляції щодо обміну окупованого Донбасу на поставку води в окупований Криму є неприйнятними, цинічними і аморальними".
Тепер рішення з цього питання має бути винесено на голосування депутатів.
Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підтримав відновлення водопостачання Криму в обмін на поступки Росії щодо Донбасу. Пізніше він уточнив, що ідея була не його, а ведучого телеканалу.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що питання подачі Україною води в анексований Крим на переговорах ніколи не піднімалося, а відновлення водопостачання в Крим в обмін на Донбас - це особиста думка Арахамії.
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