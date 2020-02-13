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13 лютого 2020, 16:27

Керівницю чернігівського спорту звинувачують у розкраданні

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13 лютого 2020, 16:27
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У Чернігівській облдержадміністрації набирає обертів конфлікт між головою Андрієм Прокопенком і директоркою департаменту сім'ї, молоді і спорту Ніною Лемеш, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів
На фото: Ніна Лемеш
У Чернігівській облдержадміністрації набирає обертів конфлікт між головою Андрієм Прокопенком і директоркою департаменту сім'ї, молоді і спорту Ніною Лемеш, яку підозрюють у розтраті бюджетних коштів

Про це пише RegioNews з посиланням на Суспільне.ua.

"В облдержадміністрації проводиться внутрішній аудит, який розпочався з департаменту сім’ї, молоді і спорту. Тут виявили ознаки нецільового використання коштів. Справи направлені до правоохоронних органів", – розповів Андрій Подорван, заступник голови Чернігівської ОДА.

Усі звинувачення керівниця обласного спорту відкидає, зазначаючи, що як такого офіційного аудиту взагалі не було.

"Жодного офіційного звернення про проведення аудиту до Департаменту не надходило", - заперечує Ніна Лемеш. За її словами, одразу за результатами перевірки їй було запропоновано залишити посаду. Проте на "таке" звільнення вона не погоджується і вважає, що то була не пропозиція, а тиск.

У свою чергу в ОДА заявляють, що їхні дії ніяк не пов’язані з упередженим ставленням до пані Лемеш.

"Давайте окремо. Є спортивні досягнення, а є менеджмент і управління процесами. Тому є запитання до використання коштів", – коментує Андрій Подорван.

Поки що керівниця департаменту залишається на своїй посаді, а проведений аудит оцінюватимуть правоохоронні органи.


#Чернігівська ОДА #Ніна Лемеш
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