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13 лютого 2020, 11:05

В Ірпені забудовники обдурили півтори тисячі громадян

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13 лютого 2020, 11:05
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Протягом чотирьох років шахраї обманювали охочих придбати квартири в новобудовах. Загалом "житловики" назбирали на сім недобудованих багатоповерхівок.
Протягом чотирьох років шахраї обманювали охочих придбати квартири в новобудовах. Загалом "житловики" назбирали на сім недобудованих багатоповерхівок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіціі в Київській області.

"Група шахраїв проводила масштабну рекламну кампанію, обіцяла людям побудувати будинки в екологічно привабливому передмісті столиці. Також зловмисники запевняли потенційних інвесторів про наявність всієї дозвільної документації та законності будівництва. За роки своєї діяльності правопорушники обдурили близько 1,5 тис. громадян. На їхньому рахунку 7 недобудованих багатоквартирних будинків ", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Поліція оголосила про підозру чотирьом причетним до шахрайства особам. Троє підозрюваних - Ігор Вишняков, Максим Кіраковській і Андрій Зибарев оголошені в розшук.


#ЖК благодатний #новобудови #шахрайство
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