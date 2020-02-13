На Закарпатті згоріло двоє людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.
12 лютого об 11:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в смт Вишково Хустського району. Там на вул. В.Стуса горів приватний житловий будинок.
Ліквідація пожежі тривала до 13:12. Вогнем знищено дві житлові кімнати, коридор, значну частину покрівлі й перекриття будинку та речі домашнього вжитку.
Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Загиблими виявилися власник помешкання 1940 року народження та його 52-річна донька.
За попередніми даними, поява вогню в помешканні могла стати наслідком порушення правил експлуатації пічного опалення. Ведеться слідство.
За вказаним фактом слідчі Хустського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою нещасний випадок.
Тіла загиблих направили на експертизу для встановленння причини смерті. Також проводитимуться необхідні експертизи для встановлення причин загорання.Фото із сайтів Національної поліції та ДСНС.
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