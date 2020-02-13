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13 лютого 2020, 10:43

На Закарпатті згоріло двоє людей

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13 лютого 2020, 10:43
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Внаслідок пожежі у житловому будинку згорів чоловік літнього віку та його донька.
Фото із сайту ДСНС України
Внаслідок пожежі у житловому будинку згорів чоловік літнього віку та його донька.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Державну службу України із надзвичайних ситуацій.

12 лютого об 11:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в смт Вишково Хустського району. Там на вул. В.Стуса горів приватний житловий будинок.

Ліквідація пожежі тривала до 13:12. Вогнем знищено дві житлові кімнати, коридор, значну частину покрівлі й перекриття будинку та речі домашнього вжитку.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили тіла двох людей. Загиблими виявилися власник помешкання 1940 року народження та його 52-річна донька.

За попередніми даними, поява вогню в помешканні могла стати наслідком порушення правил експлуатації пічного опалення. Ведеться слідство.

За вказаним фактом слідчі Хустського відділу поліції розпочали кримінальне провадження за п.1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство з приміткою нещасний випадок.

Тіла загиблих направили на експертизу для встановленння причини смерті. Також проводитимуться необхідні експертизи для встановлення причин загорання.Фото із сайтів Національної поліції та ДСНС.


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